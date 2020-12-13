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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المطلق» يوضح حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة زمنية طويلة (فيديو)

«المطلق» يوضح حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة زمنية طويلة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن مع زيادة قيمة المنزل بزيادة الأجل.

وقال الشيخ المطلق في لقاءٍ له مع برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”: “إن العقود تملأ بموافقة المتعاقدين، فإذا كانت مدة العقد 15 عاماً أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة فأكثر فلا مانع من زيادة قيمة المنزل، طالما اتفق المتعاقدون على ذلك”.

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