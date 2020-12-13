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توقعات طقس الإثنين.. رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية على 4 مناطق

توقعات طقس الإثنين.. رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية على 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة وتشمل السواحل منها.

كما تنشط تلك الرياح على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتصل أعلى درجة حرارة لـ 33 درجة مئوية في جازان وينبع، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في حائل وحفر الباطن.

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