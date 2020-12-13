«اطمئنوا».. ماذا قال «متحدث الصحة» عن لقاح كورونا الجديد؟

تواصل – فريق التحرير:

طمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اطمئنوا.. هيئة الغذاء والدواء السعودية لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعّالية لقاحات كورونا قبل السماح لها، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي”.

وكان العبدالعالي قد أوضح في وقت سابق، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن أخذ اللقاحات يسهم بإذن الله في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة.

وأضاف: “نقدر أن يمر أفراد المجتمع في هذه المرحلة بشيء من المخاوف والتساؤلات حول فاعلية وأمان اللقاحات، وفي نفس الوقت نذكر الجميع بأن الجهات الرسمية بمنصاتها وحساباتها الرسمية هدفها صحة الجميع وأول من يتواصل لتفنيد أي مغالطات أو شائعات”.

وأكد أنالخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواءالسعودية في اعتماد اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها.

وتابع قائلاً: “توصيتنا للجميع، الحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجدداً، وسيكون الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها”.

وأوضح أن خريطة الإصابات الأسبوعية لفيروس كورونا في المملكة تشير إلى تراجع إصابات الفيروس، كما تم رصد تقلص أعداد الحالات الحرجة في العنايات المركزة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تأمل مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات.