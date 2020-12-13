«النقل» تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة النقل عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، وفق التفاصيل التالية:
– الوظائف المتاحة على النحو التالي:
- مدير محفظة.
- أخصائي أول متابعة.
- أخصائي أول أداء مؤسسي.
- أخصائي أول تقاعد ومنافسات.
- أخصائي أول أداء استراتيجي.
- أخصائي أول تخطيط استراتيجي.
- مدير مشروع أول.
- محاسب أول.
– التخصصات المطلوبة: القانون، الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المحاسبة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– الشروط العامة:
- سنوات الخبرة المطلوبة تكون في نفس المجال المطلوب.
- الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
- سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.
– وأوضحت وزارة النقل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي (Vro.jobs@mot.gov.sa)، ويكتب في العنوان (الاسم العربي – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة في نفس المجال – المؤهل العلمي والتخصص)، فترة التقديم من 28 / 4 / 1442 وحتى 2 / 5 / 1442 هـ.