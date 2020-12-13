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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«النقل» تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

«النقل» تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط والتخصصات المطلوبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، وفق التفاصيل التالية:

– الوظائف المتاحة على النحو التالي:

  1. مدير محفظة.
  2. أخصائي أول متابعة.
  3. أخصائي أول أداء مؤسسي.
  4. أخصائي أول تقاعد ومنافسات.
  5. أخصائي أول أداء استراتيجي.
  6. أخصائي أول تخطيط استراتيجي.
  7. مدير مشروع أول.
  8. محاسب أول.

– التخصصات المطلوبة: القانون، الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المحاسبة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– الشروط العامة:

  • سنوات الخبرة المطلوبة تكون في نفس المجال المطلوب.
  • الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
  • سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.

– وأوضحت وزارة النقل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي (Vro.jobs@mot.gov.sa)، ويكتب في العنوان (الاسم العربي – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة في نفس المجال – المؤهل العلمي والتخصص)، فترة التقديم من 28 / 4 / 1442 وحتى 2 / 5 / 1442 هـ.

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