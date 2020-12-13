«النقل» تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

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أعلنت وزارة النقل عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، وفق التفاصيل التالية:

– الوظائف المتاحة على النحو التالي:

مدير محفظة. أخصائي أول متابعة. أخصائي أول أداء مؤسسي. أخصائي أول تقاعد ومنافسات. أخصائي أول أداء استراتيجي. أخصائي أول تخطيط استراتيجي. مدير مشروع أول. محاسب أول.

– التخصصات المطلوبة: القانون، الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المحاسبة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– الشروط العامة:

سنوات الخبرة المطلوبة تكون في نفس المجال المطلوب.

الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.

– وأوضحت وزارة النقل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي (Vro.jobs@mot.gov.sa)، ويكتب في العنوان (الاسم العربي – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة في نفس المجال – المؤهل العلمي والتخصص)، فترة التقديم من 28 / 4 / 1442 وحتى 2 / 5 / 1442 هـ.