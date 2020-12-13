«سعود الطبية» تحذر من مخاطر «كائن الحلزون» على البشرة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من الادعاءات غير الدقيقة، والمتمثلة في وضع بعض السيدات “كائن الحلزون” على بشرة الوجه، معتقدين بذلك أنه يفرز موادًا يروج لها بمفعول خارق لشد البشرة، مما يحدث الضرر عليها.

وشددت مدينة الملك سعود الطبية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن علاج الحلزون للأمراض الجلدية ادعاءات ليس لها أساس من الصحة”.