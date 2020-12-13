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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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«سعود الطبية» تحذر من مخاطر «كائن الحلزون» على البشرة

«سعود الطبية» تحذر من مخاطر «كائن الحلزون» على البشرة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من الادعاءات غير الدقيقة، والمتمثلة في وضع بعض السيدات “كائن الحلزون” على بشرة الوجه، معتقدين بذلك أنه يفرز موادًا يروج لها بمفعول خارق لشد البشرة، مما يحدث الضرر عليها.

وشددت مدينة الملك سعود الطبية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن علاج الحلزون للأمراض الجلدية ادعاءات ليس لها أساس من الصحة”.

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