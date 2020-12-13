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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أمير تبوك يصدر قراراً بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة

أمير تبوك يصدر قراراً بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، قرارا بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة.

وقالت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظراً لتأخر موعد شروق الشمس ودخول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة بحيث يبدأ في تمام الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساء وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين وحتى يوم الخميس 1442/8/5هـ”.

 

 

 

 

 

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