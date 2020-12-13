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«الغذاء والدواء»: جرعتان من اللقاح بينهما 20 يومًا ولابد من الالتزام بمواعيدهما

«الغذاء والدواء»: جرعتان من اللقاح بينهما 20 يومًا ولابد من الالتزام بمواعيدهما
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تواصل- فريق التحرير:

أكد نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء عادل الهرف، أنه سيتم إتاحة لقاح كورونا في المرحلة الأولى بالمستشفيات الحكومية فقط، وتوفيره في المستشفيات الخاصة سيكون في المرحلة القادمة.

إن لقاح كورونا في المرحلة الأولى سيكون حصري للمستشفيات الحكومية، بينما سيكون لمستشفيات القطاع الخاص في المراحل القادمة.

وأضاف أنه سيتم متابعة اللقاح بعد استخدامه، وهي مرحلة نشطة، تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث.

وحذر من أي شائعات ومغالطات يتم تناقلها، عن اللقاح، موضحاً أن أي جديد سيتم مشاركته مع الجميع عبر الحسابات الرسمية وبصدق وشفافية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك جرعتان من اللقاح بينهما قرابة 20 يومًا، ولابد من الالتزام بمواعيدهما حتى تحدث الفائدة الكبرى، وسيتم تقديمه من سن 16 عامًا فما فوق

 

 

 

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