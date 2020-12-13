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«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف «أخصائي مختبر»

«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف «أخصائي مختبر»
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 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف “أخصائي مختبر”، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر الماضي. من خلال منظومة التوظيف (جدارة).

ودعت المرشحين والمرشحات إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 2020/12/13م لمدة أسبوعين،  وذلك لاستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.
وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.
شهادة الامتياز، مع نسخة منها.
شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها.
شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة إن وجدت.

وأشارت “الصحة” إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والمقابلة الشخصية، والرغبات المكانية، مؤكدة على المرشحين التقيد بالمراجعة خلال الفترة المحددة، وأن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

 

​​للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف​ (هنا)

 

 

 

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