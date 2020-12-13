الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خبراء يكشفون عن الوقت الأنسب لتنظيف الأسنان

خبراء يكشفون عن الوقت الأنسب لتنظيف الأسنان
0

تواصل – وكالات :

ذكر موقع “هيلث لاين” المختص في الشؤون الصحية، أن التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول وجبة الفطور مباشرة “أمر محفوف بالخطر”، والأفضل من الناحية الصحية إرجاء ذلك لبعض الوقت ، بحسب سكاي نيوز .

وأوضح ، أن الأفضل لصحة الأسنان هو أن نغسلها بعد 30 دقيقة أو حتى ساعة، من إنهاء تناول وجبة الفطور.

وأشار إلى أن الخطر يكمن في أن التنظيف الذي يلي الفطور بشكل مباشر، يؤدي إلى تراكم طبقة من بقايا الأطعمة الحمضية فوق الأسنان ، وتسبب هذه المواد الحمضية ضعفا في مادة “الإيناميل” الغنية بالمعادن التي تغطي الأسنان، وهي عنصر ضروري لحمايتها.

وتشكل هذه المادة ما يشبه الدرع الواقي للأسنان من درجات الحرارة المتفاوتة للمشروبات والأطعمة، إضافة إلى الحماية من المواد الكيماوية.

ويقول الخبراء إن هذه المادة تتأثر بشدة عندما يقوم الإنسان بتناول المواد الحمضية مثل عصير البرتقال، إضافة إلى الفواكه المجففة والخبز والحلويات.

وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان، بتنظيف الأسنان بعد ساعة من وجبة الفطور، لا سيما عند تناول أطعمة حمضية.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف «طبيب مقيم أسنان»

«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف «طبيب مقيم أسنان»

إليك.. أفضل طريقة لتنظيف الهواتف الذكية دون إحداث أي  تلف

إليك.. أفضل طريقة لتنظيف الهواتف الذكية دون إحداث أي  تلف

طبيب يحذر من استخدام كمية كبيرة من «معجون الأسنان».. ويوضح الطريقة المناسبة

طبيب يحذر من استخدام كمية كبيرة من «معجون الأسنان».. ويوضح الطريقة المناسبة

خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيش خلاله فيروس كورونا على جلد الإنسان

خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيش خلاله فيروس كورونا على جلد الإنسان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة