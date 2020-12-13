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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.

وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل لوحة تحكم (الجبيل).

– فني محلل الجودة (الجبيل).

– مشرف أول المواد الأولية (جازان).

– مشرف الموثوقية والتخطيط (جازان).

– مستشار أول إدارة المواهب (الرياض).

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا) .

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