هل يجوز المسح على الجوارب التي فيها خروق؟.. الخثلان يجيب

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم المسح على الجوارب التي فيها خروق.
وقال الشيخ الخثلان: “إذا كان الخرق كبيراً لا يصح المسح على هذه الجوارب أما إذا كان الخرق يسيرا فيتسامح فيه”.
وأضاف الشيخ سعد الخثلان: “أن غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثيرا منهم كانوا من الفقراء ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروقاً يسيرة”.
⚡ هل يجوز المسح على الجوارب التي فيها خروق؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلانhttps://t.co/7TrqhzOOJGpic.twitter.com/KY5zaURbIE
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda)December 12, 2020