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ميزة جديدة تصل تويتر تتيح مشاركة التغريدات في «سناب شات» (فيديو)

ميزة جديدة تصل تويتر تتيح مشاركة التغريدات في «سناب شات» (فيديو)
تويتر
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كشف من خلاله عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تويتر.

وعلق الرشيد، على المقطع بقوله “ميزة جديدة وصلت لتطبيق تويتر، وهي إمكانية مشاركة التغريدات بشكل مباشر لـ سناب شات بتنسيق وتصميم جميل مع إرفاق رابط التغريدة تلقائياً “.

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