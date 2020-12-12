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«الخضير» يوضح حكم تكرار دعاء النوم «واجعلهن آخرَ ما تقول»

«الخضير» يوضح حكم تكرار دعاء النوم «واجعلهن آخرَ ما تقول»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ د. عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تكرار دعاء النوم “واجعلهن آخر ما تقول”، في حالة عدم النوم بعد الدعاء مباشرة.

وقال الشيخ الخضير: “الذكر هذا جاء في الحديث في (البخاري) وغيره قوله -عليه الصلاة والسلام- بعده «فاجعلهن آخرَ ما تقول» [6311]، يُفهَم منه تكرار هذا الدعاء إذا تَكلَّم بعده بأي كلام كان سواء كان بذكرٍ أو بغيره، فيكرِّر هذا الدعاء، فيجعله آخرَ ما يقول”.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “أما إذا لم يتكلم بعده فإنه لا يُكرره ولو تأخر عنه النوم؛ لأنه يصح أنه آخر ما قال ولو تأخر عنه النوم، فإن تكلم بعده أعاده، وإن لم يتكلم بعده لا يعيده ولو تأخر عنه النوم، والله أعلم.”.

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