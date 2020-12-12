الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شروط وطرق الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين

شروط وطرق الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الشروط تشمل ما يلي:

– أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف المواطنين.

– أن يكون نطاق المنشأة أخضر فاعلي، أو يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر.

– ألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.

– أن يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ويقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمات الإلكترونية- خدمات المنشأة.

– يقوم النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة من خلال الضغط على زر بحث.

– أن يقوم صاحب العمل باختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

– يقوم صاحب العمل بتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به ” عقد العمل، شهادة التأمينات الخاصة بالموظف، شهادة التأمينات لعدد من المواطنين وغير المواطنين “.

– يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية، وحالته لصاحب العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة 2225 مواطن.

الصورة

مواد ذات صلة

توقيع عقد شراكة بين جمعية «غراس» ومؤسسة «آسية الوقفية» لتنمية مهارات تربية الطفل

توقيع عقد شراكة بين جمعية «غراس» ومؤسسة «آسية الوقفية» لتنمية مهارات تربية الطفل

«عمل الرياض» يضبط 74 مخالفة وإنذار في قطاعي الإيواء السياحي ومحلات الحاسب الآلي

«عمل الرياض» يضبط 74 مخالفة وإنذار في قطاعي الإيواء السياحي ومحلات الحاسب الآلي

الموارد البشرية: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين (فيديو)

الموارد البشرية: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين (فيديو)

متحدث «الموارد» يكشف موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين (فيديو)

متحدث «الموارد» يكشف موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة