«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السادس عشر

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نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

⁦ كما نشرت الوزارة جداول دروس الحصص اليوميةللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والمستوى الثالث والمرحلة الثانوية (المستوى الخامس)، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع السادس عشر، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط)..

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/yGrGUQ3MqV — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/CABjvh2Xss — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السادس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/fC9Z5Wf8vf — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع السادس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/1x4cE1PoFg — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع السادس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/apvkssn5Zo — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السادس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/ocIfhPnE1F — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 12, 2020