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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السادس عشر

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السادس عشر
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

⁦ كما نشرت الوزارة جداول دروس الحصص اليوميةللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والمستوى الثالث والمرحلة الثانوية (المستوى الخامس)، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع السادس عشر، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط)..

 

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