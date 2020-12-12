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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مراكز فحص السيارات.. إجراءات وهمية وأسعار مبالغ فيها (فيديو)

مراكز فحص السيارات.. إجراءات وهمية وأسعار مبالغ فيها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو بعض عملاء مراكز فحص السيارات من الأسعار المبالغ فيها والإجراءات الوهمية وأعمال الخداع بدلًا من مساعدتهم في فحص سياراتهم، حيث يتكبدون مبالغ طائلة ولا يحصلون على الخدمة المطلوبة.

وكشف تقرير لبرنامج “120” على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن أسعار الفحص تختلف من سيارة إلى أخرى والتي تتراوح من 150 – 200 ريالًا إلى 350 ريالًا وقد تزيد بناءً على نوعية الفحص.

وأشار التقرير إلى أن بعض المشترين يتفاجأون بعد إتمام عملية شراء السيارة بعيوب فنية في المركبة وعندما يأتون إلى مراكز الفحص يقولون “نحن فحصنا في تلك الفترة، وتلك الفترة كان لا يوجد فيها شيء”؛ ليتضح أن بعض البائعين للمركبات يكون هناك اتفاق ضمني غير معلن ما بينهم وبين أصحاب تلك المراكز لإخفاء بعض العيوب الفنية من تلك المركبات، وفقا لما ورد في التقرير.

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