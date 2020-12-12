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الإطاحة بعصابات سرقة الأموال وعملاء البنوك والاحتيال على العاملين

الإطاحة بعصابات سرقة الأموال وعملاء البنوك والاحتيال على العاملين
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي العديد من الجرائم والمخالفات والخارجين عن القانون في عدد من مناطق المملكة.

وكشف الأمن العام عن ضبط شخصين في الرياض تورطا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في ترصد عملاء البنوك من كبار السن وسرقتهم.

كما تمكن قوات الأمن من القبض على مواطن تورط بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على العاملين بالمحال التجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي، بالإضافة إلى 3 أشخاص قاموا بسرقة المركبات.

وفي المدينة المنورة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 مقيمين قاموا بسرقة 11 مولد كهربائي بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها.

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