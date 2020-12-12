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من الاثنين إلى الخميس.. الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار بعدة مناطق

من الاثنين إلى الخميس.. الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرار لهطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الاثنين 1442/4/29 هـ حتى الخميس الموافق 1442/5/2هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة الجوية مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا ( الرياض والقصيم ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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