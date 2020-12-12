جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف للجنسين في 10 تخصصات

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين رجال ونساء من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) لبعض التخصصات وذلك في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1442-1441هـ.

وأضافت الجامعة، أنه يمكن للراغبين والراغبات في شغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس، وفقا للتفاصل الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة في (10) تخصصات كالتالي:

الصيدلة

علم التشريح

علم وظائف الأعضاء

إدارة وتقنية المعلومات الصحية

التمريض

التغذية الإكلينيكية

الهندسة الكهربائية

هندسة التصميم الداخلي

علوم البيانات

علوم الحاسب

– شروط التقديم:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

التوافق بالتخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات والخبرات والسيرة الذاتية.

إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

حصول المتقدم على أقسام اللغة الإنجليزية على درجة (97) في اختبار ستيب أو ما يعادلها في التوفل أو آيلتس.

أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

أن يكون للمتقدم بحوث منشورة في مجلات علمية مصنفة أو مدرجة ضمن القوائم المعتمدة من المجلس العلمي للجامعة.

أن لا يقل عدد البحوث المنشورة عن (بحث واحد لأستاذ مساعد، بحثين لأستاذ مشارك).

اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعية.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

يجوز لمجلسي القسم والكلية وموافقة المجلس العلمي الاستثناء من بعض الشروط أعلاه في حال ندرة التخصص أو تميز المتقدم.

آآلية تقديم الطلبات: يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائياً. المستندات المطلوبة : سيرة ذاتية

نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية

نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية

نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة

في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم .

بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية .

– وأشارت جامعة حفرالباطن إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) اعتبارا من يوم غد الأحد تاريخ 1442/04/28 هـ.