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بالفيديو.. خروج قوات «الشرعية» و«الانتقالي» من أبين تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»

بالفيديو.. خروج قوات «الشرعية» و«الانتقالي» من أبين تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»
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تواصل – فريق التحرير :

بثت قناة “الإخبارية” لقطات مصورة توثق خروج قوات الشرعية والمجلس الانتقالي من أبين باليمن ، تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض.

وكان سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، قد قال إن الاتفاق سيجني ثماره اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن جهود عام كامل من الصبر والعمل الدؤوب المستمر، تبذل لأجل اليمن وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض.

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