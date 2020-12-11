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شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورطوا في تحويل أموال مجهولة المصدر لخارج المملكة

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورطوا في تحويل أموال مجهولة المصدر لخارج المملكة
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تواصل- واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5  أشخاص مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وأنهم حولوا الأموال لخارج المملكة عبر حسابين بنكيين لكيانين تجاريين قام مالكاهما بالتواطؤ معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

وأضاف أنهم اتخذوا من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث ضبط داخلهما 1.8 مليون ريال، ومجموعة سندات لحوالات بنكية، وقد جرى إيقافهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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