وكيل وزارة «الصحة»: استقبال لقاح كورونا على 3 مراحل.. والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة

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كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، الدكتور هاني بن جوخدار، تفاصيل جديدة بشأن وصول لقاح “فايزر” المعتمد من هيئة الغذاء والدواء لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال، في لقاء اليوم الجمعة مع قناة “العربية”، إن اللقاح لم يصل بعد إلى المملكة، مؤكدًا أنه سوف يتم استقباله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن استقبال اللقاح سيكون على ثلاث مراحل، تبدأ من الفترة الحالية، وهي تشمل أيضًا الربع الأول من العام المقبل، يليها الربعان الثاني والثالث.

وأكد أن كمية اللقاح ستشمل جميع سكان المملكة، لافتاً إلى أن الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأشار إلى أن حملة التطعيم ستكون حسب المراحل والفئات المستهدفة، بعد أن تم تسجيل لقاح فايزر في المملكة من قبل هيئة الغذاء والدواء.