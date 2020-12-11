بالفيديو.. القبض على مخالفين بحوزتهم خمور ومواد مخدرة ومبالغ مجهولة المصدر بالرياض

تواصل – فريق التحرير :
نفذت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض حملات ميدانية على الطرق لرصد المخالفين ، وضبط المخالفات التي تؤثر على الأمن العام.
ونشر سناب الداخلية ، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على عدد من المخالفين شمال منطقة الرياض ، بحوزتهم مبالغ مالية غير مثبتة المصدر ، ومواد مخدرة، وكذلك ضبط عدد من قوارير الخمور المصنعة .
وأوضحت الداخلية ، أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
مقطع يظهر لحظة القبض على عدد من المخالفين، بحوزتهم مبالغ مالية غير مثبتة المصدر، ومواد مخدرة، بالإضافة لضبط عدد من قوارير الخمور المصنعة أثناء الحملة الميدانية لدوريات الأمن شمال منطقة الرياض.pic.twitter.com/Kl91U9Cpqn
— طرق الرياض (@Ruh_Rd)December 11, 2020