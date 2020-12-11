تقني يوضح أفضل طريقة للتعديل على ملف «ورد» عبر «بريد جوجل» (فيديو)

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أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي أسهل طريقة لإعادة إرسال ملف “ورد” عبر البريد الإلكتروني والتعديل عليه في ثوان دون تحميله على الجهاز.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إنه عقب استلام الملف المراد تعديله وإرساله يتم الضغط على الملف فتظهر أيقونة التعديل بواسطة “جوجل”.

وأضاف أنه عقب عملية التعديل يتم الضغط على أيقونة ملف ستظهر أيقونة ” البريد الإلكتروني” ومن ثم الضغط على إعادة إرسال الملف أو إرسال عبر بريد إلكتروني جديد.