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شرطة الرياض تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ

شرطة الرياض تقبض على صاحب متجر إلكتروني رفض تسليم الجوالات للمشترين أو رد المبالغ
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على صاحب مؤسسة قام بالنصب والاحتيال على ضحاياه من خلال إعلان عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات“. 

وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهم، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ادعى بيعه لأجهزة هواتف حديثة بأسعار مخفضة، وتلقى بناءً على ذلك حوالات بنكية عبر متجر إلكتروني للمؤسسة التابعة له دون الالتزام بتسليم المشتريات. 

وأبانت أنه جرى، بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ورود نحو 713 بلاغا ضد المتهم، حيث تمكنت من تحديد هويته، ومن ثم القبض عليه. 

وأضافت أن المتهم اعترف بما ارتكبه من جرائم، حيث وصلت قيمة الحوالات البنكية التي حصل عليها إلى أكثر من 4 ملايين ريال، واتخذت الأجهزة الأمنية بحقه كافة الإجراءات النظامية.

 

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