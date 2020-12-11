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«هونر» تعتزم التعاون مع شركة «كوالكوم» لإطلاق أحدث معالج لهواتفها الذكية

«هونر» تعتزم التعاون مع شركة «كوالكوم» لإطلاق أحدث معالج لهواتفها الذكية
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تواصل- فريق التحرير:

 كشفت تقارير عن اعتزام شركة” هونر” التعاون مع شركة “كوالكوم” من أجل لإطلاق المعالج سنابدراجون 888 الجديد ليكون المعالج الأساسي للهواتف الرائدة القادمة من الشركة.

 ووفقًا لما أفاده موقعGizChina، كانت هونر تخوض محادثات مع كوالكوم لإضافة معالجاتها في عدد من الهواتف القادمة خلال 2021.

 وكان رئيس كوالكوم قد سبق وصرح الشهر الماضي حول دخول شركته في محادثات مع “هونر” لبدء التعاون بين الطرفين، كما سبق لرئيس هونر الحديث حول نية شركته خوض غمار المنافسة القوية في سوق الهواتف لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين بجانب إطلاق منتجات أخرى بعيدًا عن الهواتف الذكية لتعزيز موقعها بين كبرى الشركات.

 وسبق لهونر عندما كانت تحت راية هواوي بإطلاق العديد من الهواتف للفئة المتوسطة، لكن الآن تسعى لتعزيز إنتاجها بهواتف رائدة.

 وتعني هذه الخطوة نمو أكثر لهونر كعلامة تجارية منفصلة، وبنفس الوقت تشكل ضربة لهواوي التي ستستغني عن حصة كبيرة بالسوق.

 يُشار أن تعاون هونر مع كوالكوم يعني دعم هواتفها لأفضل المعالجات والجيل الخامس، وهو ما ستفتقره هواوي بسبب العقوبات الأمريكية.

 

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