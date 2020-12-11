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«الصحة» توضح آلية تطعيم لقاح كورونا في المملكة والفئات المستهدفة

«الصحة» توضح آلية تطعيم لقاح كورونا في المملكة والفئات المستهدفة
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تواصل – فريق التحرير :

قال المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبوعنق ، إن المستهدفين من التطعيم بلقاح كورونا في المملكة خلال الربع الأول من 2021 هم ممن أعمارهم فوق ٦٥ سنة، والممارسون الصحيون، ومن لديهم سمنة مفرطة أو نقص في المناعة أو أمراض مزمنة ، بحسب عكاظ .

وأوضح أبو عنق ، أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية من نهاية الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني من 2021م، ممن هم فوق 50 عاما ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة (الربو، السكري، الكلى المزمنة، القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط).

وأشار إلى أنه سيتم منح لقاح كورونا «فايزر» لجميع موظفي القطاعين العام والخاص في المملكة من بداية الربع الثالث من 2021م ، فيما سيتم منح المعلمين والمعلمات لقاح كورونا «فايزر» من بداية شهر 7 عام 2021م.

وأكد أن لقاح كورونا سيكون متوفرا بكميات كافية للجميع وبشكل مجاني للمواطن والمقيم في الربع الثالث من عام 2021م.

وكانت وزارة الصحة ، قد أعلنت البدء بتطعيم لقاح «فايزر» المضاد لفايروس كورونا في المملكة قبل نهاية عام 2020.

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