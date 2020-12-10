الدفاع المدني يعلن عن 18 وظيفة إدارية للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة التوظيف “جدارة”.
وأوضحت المديرية، أنه يمكن التقديم على الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ عبر جدارة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
تعلن المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة التوظيف "جدارة"https://t.co/mNbBq6tKBLاعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .pic.twitter.com/Jy59ONayn8
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)December 10, 2020