الدفاع المدني يعلن عن 18 وظيفة إدارية للجنسين

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة التوظيف “جدارة”.

وأوضحت المديرية، أنه يمكن التقديم على الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ عبر جدارة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).