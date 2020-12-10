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وزارة الدفاع تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد.. التفاصيل ورابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد “رجال” للفترة الأولى لعام 1442هـ.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه يمكن التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 /4 / 1442هـ”.

وأضافت وزارة الدفاع أن يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول، من خلال زيارة بوابة القبول الموحد عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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