وزارة الدفاع تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد “رجال” للفترة الأولى لعام 1442هـ.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه يمكن التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 /4 / 1442هـ”.
وأضافت وزارة الدفاع أن يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول، من خلال زيارة بوابة القبول الموحد عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
تعلن#وزارة_الدفاعممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد (رجال) للفترة الاولى لعام (1442هـ).https://t.co/tSelSzUMEhpic.twitter.com/svFRIk9EYv
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa)December 10, 2020