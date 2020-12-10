«الصحة» تحدد موعد البدء بتطعيم لقاح «فايزر» ضد كورونا في المملكة (فيديو)

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كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار عن موعد البدء بتطعيم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في السعودية قبل نهاية عام 2020.

وقال جوخدار، في اتصال هاتفي مع “قناة السعودية”: إنه تم تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك بهيئة الغذاء والدواء وسيتم توريد اللقاح للمملكة، مؤكدًا أن اللقاح ثبتت فعاليته.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أعلنت أمس الخميس موافقتها على تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.