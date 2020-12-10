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جريمة أمريكية بشعة .. أب يذبح طفليه ويحتفظ برأسيهما في المنزل 

جريمة أمريكية بشعة .. أب يذبح طفليه ويحتفظ برأسيهما في المنزل 
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، القبض على رجل يعمل كمدرب شخصي، متهم بجريمة قتل طفليه، بعد العثور عليهما مقطوعي الرأس في المنزل، في لانكستر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

الأب وهو مدرب شخصي تم اعتقاله بعد أن اكتشف رجال الإطفاء الجثتين داخل المنزل بالصدفة، بعد أن تلقوا تقارير عن وجود تسرب غاز في منزل الرجل، بحسب موقع “لوس أنجلوس تايمز”.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن المحققين في جرائم القتل يحققون في وفاة صبي يبلغ من العمر 12 عاما وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

وأوضح المحققون أن جثتي الضحايا عليهما جروح وطعنات، إضافة إلى كونهما مفصولين عن الرأس، وكان الرجل محتفظا بهما على مدار 5 أيام داخل المنزل مع ولديه الأصغر سنا، وعمرهما 8 و9 أعوام.

وقال الملازم براندون دين، إنه تم العثور على جثتي الطفلين في غرف نوم منفصلة بالمنزل،”لقد كان عملا وحشيا جدا”.

وقالت السلطات إن الرجل تايلور (34 عاما) اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وستجري محاكمته في 21 الشهر الجاري.

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