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«الصحة» توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح كورونا (فيديو)

«الصحة» توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل الصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، عن حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال جوخدار، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها “عش بصحة”: “إنه سُجلت 6 حالات وفاة بالفعل وكلها كانت جلطة دماغية وجلطة قلب ليس لها علاقة باللقاح نهائيا”، مضيفا أنه تم تفصيل أسباب الوفاة، وعلاقتها بالعمر والأعراض الأخري التي أثبتت أن اللقاح ليس له دخل مباشر في الوفاة “.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات، وسجلت منطقة الرياض 47 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة، والمدينة المنورة 17 حالة.

كما أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس موافقتها على تسجيل لقاح كورونا  فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله ، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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