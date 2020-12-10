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4 نصائح ذهبية لتحسين حركة القولون والجهاز الهضمي (فيديو)

4 نصائح ذهبية لتحسين حركة القولون والجهاز الهضمي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، مجموعة من النصائح المهمة لتحسين حركة القولون والجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، في مقطع فيديو توعوي نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر، أنه يمكن تحسين حركة القولون والجهاز الهضمي من خلال 4 نصائح وممارسات كالتالي:

– شرب القدر الكافي من الماء يوميا.

– تناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على الألياف.

– ممارسة الرياضة.

– الابتعاد عن التوتر العصبي والنفسي.

 

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