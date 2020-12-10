4 إجراءات مهمة لحماية شبكة «الواي فاي» الخاصة بك من التجسس

تواصل – وكالات:

وجه خبراء التقنية مجموعة من النصائح التي تمكن المستخدم من حماية شبكة الواي فاي الخاصة بهم، بحسب ما أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني:

تخصيص الإعدادات

أول شيء يجب عليك فعله عند إعداد شبكة جديدة، هو تغيير بيانات الاعتماد الإدارية لجهاز التوجيه الخاص بك.

تأتي معظم أجهزة التوجيه مزودة بكلمات مرور افتراضية للمصنع يمكن العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت، مما يجعل جهاز التوجيه أول شيء يحاول المتسلل الوصول إليه عند البحث عن الوصول إلى شبكتك والتحكم فيها.

بمجرد تسجيل دخول المتسلل إلى جهاز التوجيه الخاص بك، فإن شبكة وايفاي الخاصة بك لم تعد آمنة.

يمكنك تغيير اسم شبكتك من الافتراضي إلى شيء أكثر تميزًا. لا تستخدم أي معلومات تعريفية مثل رقم شقتك أو تاريخ ميلادك. لن يؤدي تغيير اسم الشبكة في حد ذاته إلى منع الاختراقات، ولكنه سيمنع الغرباء من اكتشاف من يملك شبكتك بسهولة.

كلمات المرور

يجب أن تكون كلمة مرور الشبكة، التي تستخدمها لتوصيل أجهزتك بشبكة وايفاي، طويلة ومعقدة ومختلفة عن كلمة المرور الموجودة في جهاز التوجيه الخاص بك. تجنب إعطاء كلمة مرور الوايفاي الخاصة بك للآخرين لتقليل احتمال تعرض شبكتك للاختراق.

تشفير جهاز التوجيه

من المحتمل أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك مزودًا بتشفير Wi-Fi Protected Access-2 (WPA2)، والذي يمكنك تمكينه.

يعمل التشفير على تشويش حركة المرور الخاصة بك ويمنع التجسس بحيث لا يتمكن سوى المستخدمين المصرح لهم من الوصول. قد تحتوي بعض أجهزة التوجيه الجديدة على WPA3 الأقوى – وهو معيار جديد تم الإعلان عنه في 2018.

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي فقط على معيار التشفير الأقدم المسمى Wired Equivalent Privacy (WEP)، فقد حان الوقت لشراء جهاز توجيه جديد.

يجب عليك أيضًا تحديث البرامج الثابتة لجهاز التوجيه الخاص بك، إذ لا تقوم جميع أجهزة التوجيه بذلك تلقائيًا.

استخدم برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة وشبكة VPN.

احذر الإعلانات

لا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو تفتح الملفات المرسلة عبر البريد الإلكتروني ، خاصة إذا كانت الرسائل غير مرغوب فيها أو من مرسلين غير معروفين. قد يؤدي القيام بذلك إلى الكشف عن البيانات الشخصية عن طريق الخطأ أو إدخال برامج ضارة على نظامك.

لا تقدم أي معلومات حساسة، مثل رقم هاتفك أو رقم بطاقتك الائتمانية أو حتى تاريخ ميلادك، إلى موقع ويب ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية ودون التحقق من الموقع بعناية. حتى مواقع الويب المعروفة يمكن أن يتم اختراقها، مما يسمح للقراصنة الإلكترونيين بخداعك للثقة بهم وسرقة بياناتك.