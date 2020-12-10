«الصحة»: 4 وسائل لاتزال الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، مجددا على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضحت الزوارة عبر حسابها “عش بصحة” أنه لا تزال الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان – بإذن الله – من كورونا أربع وسائل كالتالي:
1- ارتداء الكمامة.
2- غسل اليدين.
3- ترك مسافة.
4- عدم المصافحة.
لا تزال الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان – بإذن الله – من#كوروناأربع:
1- كمامة😷
2- غسل اليدين👋🏼🧼
3- ترك مسافة➡️⬅️
4- عدم المصافحة❌🤝#عش_بصحة
— عش بصحة (@LiveWellMOH)December 10, 2020