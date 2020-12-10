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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة»: 4 وسائل لاتزال الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان من «كورونا»

«الصحة»: 4 وسائل لاتزال الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، مجددا على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الزوارة عبر حسابها “عش بصحة” أنه لا تزال الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان – بإذن الله – من كورونا أربع وسائل كالتالي:

1- ارتداء الكمامة.

2- غسل اليدين.

3- ترك مسافة.

4- عدم المصافحة.

 

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