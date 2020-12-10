«الصحة»: 4 وسائل لاتزال الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان من «كورونا»

07:53

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ).. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» من صلاة الفجر