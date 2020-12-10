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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يصل إلى 50 دولاراً

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يصل إلى 50 دولاراً
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار عقود خام برنت اليوم الخميس، لتتداول عند 50 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، لتتداول عند 46.7 دولار للبرميل.

وتأثرت أسعار النفط بفعل توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، أخر الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال في 15 يوليو الماضي، إن تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة “أوبك+”، التي ستبدأ مطلع أغسطس)، ستبلغ 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالا في الشهور الماضية.

وفي 6 يونيو الماضي، تم تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الانتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو المقبل.

 

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