بتداولات بلغت 11 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 16.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8643.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، ووفرة، والدوائية، والفخارية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، ومجموعة صافولا، وأبو معطي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 1.99%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والأسماك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأنعام القابضة، ووفرة، وصادرات، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 716.89 نقطة ليقفل عند مستوى 20557.03 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1799 صفقة.