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«الأرصاد» تتوقع: أمطار الشتاء هذا العام أقل من المعدل على معظم المناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار الشتاء هذا العام أقل من المعدل على معظم المناطق
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي للحالة المتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة هذا العام ومن المتوقع – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار بأقل من المعدل على معظم مناطق المملكة بمجمل فترة فصل الشتاء.

وعن درجات الحرارة، بيّن التقرير المناخي أن هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي على شمال غرب وغرب المملكة ، وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى (+1) درجة مئوية على الشمال الغربي ، بينما تكون الحرارة حول المعدل في فصل الشتاء على وسط وجنوب غرب المملكة ، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى (-1) درجة مئوية.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة التي يطلق عليها علميًا بالحالات المتطرفة تشمل موجات البرد أو أمطار غزيرة وتساقط الثلوج ، مبينًا التقرير أن هذه الحالات لا تظهر فيه مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) , التي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.

كما شمل التقرير توقعًا لأشهر فصل الشتاء التي بدأت من شهر ديسمبر الجاري ، يناير، فبراير، وأهم الملامح المناخية لفصل الشتاء خلال 35 عامًا الماضية.

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