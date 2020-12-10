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قصة مؤثرة عن حسن الظن بالله وفضل الوقف.. تُوفي فقيراً فأغناه الله بعد موته (فيديو)

قصة مؤثرة عن حسن الظن بالله وفضل الوقف.. تُوفي فقيراً فأغناه الله بعد موته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

روى أمين لجنة الأوقاف في غرفة الرياض الشيخ سلطان الدويش، قصة عظيمة عن أثر حسن الظن بالله، وكيف يمكن أن تتبدل الأمور بقوة الله وحوله.

وقال الدويش في مقطع فيديو : “عمنا عبدالله الدويش -رحمه الله- ذهب للهند فقيراً وعاد غنياً، وفي الطريق اعترضته بارجة بريطانية واستولت على باخرته وعاد فقيراً مرة أخرى”.

وأضاف: “كتب ذات مرة في إحدى مذكراته “أوصي بثلث مالي” بالرغم من تراكم الديون عليه، فسأله أحد الأشخاص قائلاً: “كيف توصي بثلث مالك وأنت مثقل بالديون؟”، فرد عليه قائلاً: “إن أحياك الله تشهد على تصفية تركتي وديوني”.

وأضاف الشيخ الدويش : “مات بالفعل فقيراً، وسبحان الله أخذت الدولة أرضه الموجودة في الزلفي وتم تثمينها وتحول إلى وقف عظيم، وهذا يعود لحسن الظن بالله”.

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