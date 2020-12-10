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للعاملين من المنزل.. نصائح غذائية مهمة لتجنب زيادة الوزن

للعاملين من المنزل.. نصائح غذائية مهمة لتجنب زيادة الوزن
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تواصل- فريق التحرير:

حذر معهد الاستشارات الصحية المهنية في ألمانيا، من أن العمل المنزلي يرفع خطر الإصابة بالبدانة بسبب قلة الحركة من ناحية وكثرة تناول الطعام من ناحية أخرى.

ونصح المعهد باتباع نظام غذائي صحي يراعي الالتزام بثلاث وجبات رئيسية يتم تناولها في أوقات محددة من اليوم، مع مراعاة الابتعاد عن الوجبات السريعة والإقلال من الدهون والسكريات.

ومن المهم أيضاً تناول وجبات بينية صحية مثل المكسرات كالجوز واللوز والكاجو والفواكه والخضروات كالجزر والتين؛ حيث إنها تعمل على رفع درجة التركيز أثناء العمل من ناحية ولا تتسبب في اكتساب الجسم للمزيد من السعرات الحرارية كالشوكولاتة والحلويات من ناحية أخرى.

ولتقليل كمية السكر يمكن تناول الزبادي الطبيعي بدلاً من زبادي الفواكه. ويراعى أيضاً شرب السوائل بكمية كافية، أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، ومن الأفضل شرب المياه والشاي غير المحلى بالسكر، مع تناول الأغذية الغنية بالمياه مثل الخيار والطماطم.

وإلى جانب التغذية الصحية ينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية يومياً لتنشيط الأيض وحرق الدهون، ومن الأمثلة البسيطة على ذلك صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد والمشي حول المنزل.

ولتحقيق استفادة ملموسة ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، ومن المثالي لهذا الغرض المزج بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.

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