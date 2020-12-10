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«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل حداً في وافد سوري ومواطنة اشتركا في قتل زوجها بالقصيم

«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل حداً في وافد سوري ومواطنة اشتركا في قتل زوجها بالقصيم
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تواصل – واس :

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في مدينة بريدة ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .

أقدم / صاردار عبدالله الموسى – سوري الجنسية – وبمشاركة ومساعدة / فادية بنت حسن بن توفيق القلاع – سعودية الجنسية – على قتل / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن – سعودي الجنسية – زوج الجانية ، وذلك بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / صاردار عبدالله الموسى و فادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.

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