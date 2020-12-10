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جازان.. جمعية الدعوة بقرى الحسيني تختتم برنامج التأصيل العلمي في الحديث النبوي (المستوى الأول)

جازان.. جمعية الدعوة بقرى الحسيني تختتم برنامج التأصيل العلمي في الحديث النبوي (المستوى الأول)
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والطمحة برنامج التأصيل العلمي في الحديث النبوي (المستوى الأول) بجامع الفياض بالظبية نفذ البرنامج خلال الفترة من 13-24/4/1442هـ، برعاية مؤسسة الجميح الخيرية.

ونفذ البرنامج مجموعة من المشايخ وطلبة العلم في المنطقة منهم فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة عضو الإفتاء بمنطقة جازان.

فيما شارك في البرنامج 71 دارساً من طلبة العلم المبتدئين، وحضر ختام البرنامج مدير إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ محمد الفرجي ومجموعة من المشايخ والقضاة وطلبة العلم في المنطقة.

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