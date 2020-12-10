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«الجوازات» تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية ‏إلكترونيًا بـ4 شروط

«الجوازات» تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية ‏إلكترونيًا بـ4 شروط
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة ‏المنزلية إلكترونيًا عبر منصة ‏”أبشر” خلال فترة تجربة تستمر لـ90 يومًا.‏

وأضافت “الجوازات” إنه بإمكان أصحاب العمل الآن ‏الاستفادة من الخدمة وفق هذه الشروط:

– عدم تجاوز مجموع عدد ‏العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل .

– ألا ‏يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل، أو خارج ‏المملكة.‏

– يجب أن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية .

– أن تكون صلاحية الجواز 60 يومًا أو أكثر.‏

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