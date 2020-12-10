«الجوازات» تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية ‏إلكترونيًا بـ4 شروط

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة ”أبشر” خلال فترة تجربة تستمر لـ90 يومًا.
وأضافت “الجوازات” إنه بإمكان أصحاب العمل الآن الاستفادة من الخدمة وفق هذه الشروط:
– عدم تجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل .
– ألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل، أو خارج المملكة.
– يجب أن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية .
– أن تكون صلاحية الجواز 60 يومًا أو أكثر.