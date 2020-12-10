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أبرزها تخفيف الألم.. فوائد صحية مذهلة لتناول «الشمر»

أبرزها تخفيف الألم.. فوائد صحية مذهلة لتناول «الشمر»
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر الشمر من الخضراوات الأقل شهرة مقارنة بأخرى مثل البروكلي أو الكوسا، غير أنه يحتوي على فوائد توازي هذه الخضراوات وربما تفوقها.

ونشر موقع “هيلث” الصحي تقريرا استعراض المكاسب التي يجنيها متناول هذا الخضار، وفقا للمتخصصة في التغذية سينثيا ساس- وفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”.

وتدعو ساس إلى جعل الشمر، ذات الشكل المنتفخ، جزءا من الخضراوات التي يتناولها المرء بشكل دوري، في الموسم الذي يتوفر فيه، موضحة أن هناك 4 فوائد من تناول الشمر، خاصة أكله بشكل نيء وغير مطبوخ، وهي:

غني بالعناصر الغذائية الوقائية

وفقا لمراجعة دورية “بيو ميد البحثية الدولية”، فإن الشمر يستخدم كنبات طبي لمعالجة العديد من الحالات المتصلة بالجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز التناسلي والتنفسي.

وتشير الدراسات إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات قيّمة من مضادات الميكروبات والفيروسات والفطريات والالتهابات.

ويحتوي الكوب الواحد من شرائح الشمر النيئة على 27 سعرة حرارية، مع نحو 3 غرامات من الألياف، تحتوي على 17 بالمئة من كميات فيتامين “سي الداعم للمناعة و10 بالمئة من البوتاسيوم المنظم لضغط الدم، وغيرها من المكونات المفيدة.

المساعدة في الهضم

استخدم بذور نبات الشمر كنوع من توابل الطعام، ومن الناحية الصحية تساهم هذه البذور في علاج الانتفاخ والغازات في البطن وتحسين الهضم ، عبر تناول مشروب ساخن يحتوي ملعقة صغيرة من هذه البذور.

تخفيف الألم

نشرت دراسة تحدثت عن تأثير الشمر على “ركب وعظام” عدد من الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وخلص الباحثون فيها إلى أن الذين تناولوا مسحوقا مستخلصا من الشمر انخفضت آلامهم وتصلب المفاصل مقارنة بالآخرين

وتقول الاختصاصية في مجال التغذية إن الشمر ذو الرائحة القريبة من العرقسوس، يمكن تناوله نيئا أو مطبوخا، علما بأن بذوره يمكن أن تتناول عن طريق المشروب.

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