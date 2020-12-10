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وظائف أمنية وإدارية شاغرة في شركة «الخطوط السعودية للتموين»

وظائف أمنية وإدارية شاغرة في شركة «الخطوط السعودية للتموين»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

– مساعد مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف “هنا” .

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