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في حصيلة يومية هي الأعلى.. أمريكا تسجل 3 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا

في حصيلة يومية هي الأعلى.. أمريكا تسجل 3 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” سجلت الولايات المتحدة 3000 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة.

 وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

 وولاية كاليفورنيا التي كان فُرض في كلّ مناطقها حجرٌ صحّي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجّلت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد.

 

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