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مصادر: براءة 13 متهماً في قضية «رافعة الحرم»

مصادر: براءة 13 متهماً في قضية «رافعة الحرم»
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 تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة مكة الجزائية أصدرت حكماً جديدا يقضي ببراءة 13 متهما في قضية رافعة الحرم، بينهم مجموعة بن لادن.

 ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم، رأت أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.

 واستند حكم المحكمة على نشرة أحوال الطقس في يوم الحادثة، وما قبله، أصدرتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أشارت إلى أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تتراوح ما بين (1 و38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بكونها أعاصير أو نحوه بما يستدعي الحيطة والحذر.

 ولم تجد الدائرة القضائية في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، مشيرة إلى أن ما حدث بمكة المكرمة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح التي يصعب -إن لم يستحيل- معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها، وبالتالي انتفاء المسؤولية.

 وأكدت المحكمة أن هيئة الأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني، سبق أن أعلنتا تفعيل نظام الإنذار المبكر، الذي يحقق الربط المباشر بينهما بسرعة وسهولة، لتحقيق أقصى سرعة في الأعمال الاستباقية اللازمة لمواجهة الكوارث، ما يعني أن كل ما تصدره هيئة الأرصاد من إعلانات، يصل إلى الدفاع المدني فورا، وبشكل آلي.

 

 

 

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