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«بلدي الرياض» ينظم لقاء المواطنين السابع بالرياض الثلاثاء المقبل

«بلدي الرياض» ينظم لقاء المواطنين السابع بالرياض الثلاثاء المقبل
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تواصل- فريق التحرير:

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء المفتوح السابع مع ساكني الرياض، يوم الثلاثاء القادم 30/4/1442هـ، الموافق 15/12/2020م، بعد صلاة العشاء مباشرة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم سكان العاصمة، وخصوصاً سكان أحياء نطاق بلديات نمار، وعرقة، والشفا، والحائر.

وحدد بلدي الرياض قاعة “رويال” للاحتفالات على الطريق الدائري الجنوبي لعقد اللقاء، كما وجه بلدي الرياض الدعوة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة.

وسيشارك في اللقاء رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ووكلاء أمانة الرياض للخدمات والمشاريع ومدراء إدارات الأمانة، ورؤساء بلديات نمار، وعرقة، والشفا، والحائر، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: وزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة مرور الرياض، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء.

 

 

 

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