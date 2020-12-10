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شرطة المدينة: الإطاحة بـ6 مقيمين امتهنوا سرقة مولدات الكهرباء بمشروعات تحت الإنشاء

شرطة المدينة: الإطاحة بـ6 مقيمين امتهنوا سرقة مولدات الكهرباء بمشروعات تحت الإنشاء
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تواصل- واس:

تمكنت شرطة المدينة المنورة من الإطاحة بـ6 مقيمين تورطوا بسرقة مولدات كهربائية بمحافظة المهد.

وفي التفاصيل ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة محافظة المهد من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (11) مولد كهربائي، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها، وتقدر قيمة المسروقات بحوالي (1,100,000 ) ريال، من أحد المشروعات تحت الإنشاء في المحافظة، ونقلها لمحافظة جدة لبيعها، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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