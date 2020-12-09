«الإفتاء» تصدر كتاب «فتاوى نور على الدرب» للشيخ صالح الفوزان

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أصدرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كتاب فتاوى نور على الدرب لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى.

أوضح ذلك الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب سماحه المفتي العام.

وأوضحت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن هذا الإصدار هو الجزء الرابع من سلسلة فتاوى نور على الدرب للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في “كتاب الحج”، وسيليه بإذن الله تعالى الجزء الخامس كتاب البيوع.